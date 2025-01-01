GET AWAY! VON MONTANABLACK
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
GET AWAY! VON MONTANABLACK
Streaming-Gigant MontanaBlack lädt in den Knast ein! In der exklusiven Escape-Gameshow müssen fünf seiner Streamer-Freunde Challenges im Wettlauf gegen die Zeit lösen.
Get Away! - Flucht aus einem echten Gefängnis
Im Mittelpunkt von Get Away! steht der erfolgreiche Streamer und YouTuber MontanaBlack. Der Internet-Star will die Unterhaltungs-Branche auch abseits von YouTube und Twitch revolutionieren und verspricht eine spektakuläre Show. MontanaBlack, oder Monte, wie der deutsch-türkische Streamer aus Buxtehude von Freunden und Fans auch genannt wird, führte zusammen mit Star-Moderator Steven Gätjen durch den Abend.
Aber natürlich waren diese beiden nicht die einzigen Stars am Moderations- und Streamerhimmel. MontanaBlack hat ein paar Freunde von Twitch und erfolgreiche YouTuber mit eingeladen, die sich in der exklusiven Joyn Escape-Show beweisen müssen. Ihr Ziel ist es, im Kampf gegen die Zeit rechtzeitig aus einem verlassenen Gefängnis auszubrechen.
Dabei müssen die Kandidat*innen eine ganze Reihe von spektakulären Challenges und kniffligen Aufgaben bestehen. Dass es diese Spiele und Challenges allerdings in sich haben, ist wohl selbstverständlich. Ein Aufenthalt hinter Gittern ist schließlich kein Luxusurlaub. Und damit nicht genug - die wachsamen Augen von Gefängnisdirektor MontanaBlack sorgen dafür, dass alle Regeln eingehalten werden und die Wächter*Innen den Gefangenen immer auf der Spur bleiben. Es gibt keine Chance einen einfachen Weg zu nehmen.
Wer es schafft, alle Widrigkeiten so schnell wie möglich zu überwinden, hat eine Chance Get Away! zu gewinnen. Denn nur die drei schnellsten Ausbrecher schaffen es ins große Finale, in dem die ultimative MontanaBlack-Challenge wartet.
Die Kandidat*innen - Das Who is Who der Streamer
Die Show von Streaming-Legende MontanaBlack ist ein wahres Fan-Fest. Schließlich sind die Gefangenen mit die größten Stars in der deutschen Streamingszene. Keine Geringeren als Sascha Hellinger, Knossi, Kayla Shyx und EliasN97 versuchen aus dem Gefängnis auszubrechen. Bekannt geworden sind sie durch Twitch und YouTube, aber auch auf Joyn konnten die Publikumslieblinge um Knossi und Trymacs schon sagenhafte Erfolge feiern. Hier ein genauerer Überblick über die bestätigten Kandidat*innen:
Knossi: Jens Knossalla aka Knossi ist der selbsternannte König des Streamings, von Twitch und der Youtuber. Bei Get Away! aber ist MontanaBlack der Boss. Gelingt ihm dennoch die Flucht oder stellen ihm wie so oft die eigenen Nerven ein Bein?
Kayla Shyx: Die Youtuberin und Schauspielerin ist erst Anfang 20, aber hat es jetzt schon faustdick hinter den Ohren. Ist sie auch schlagfertig genug, um es mit den anderen Gefangenen aufzunehmen?
EliasN97: Vom Amateurfußballer zum E-Sportler, zu einem der erfolgreichsten Twitch Streamer Deutschlands – Elias Nerlich ist ein Multitalent, aber was nutzen ihm seine Fähigkeiten in MontanaBlacks Knast?
Reved: Sie gehört zu den meistgesehenen Streamerinnen Deutschlands. Erfolgreich geworden ist die „Streaming-Queen“ mit ihren Just Chatting Streams – mal sehen, ob die Wärter mit sich reden lassen…
Wer glaubt ihr, wird erfolgreich aus dem Gefängnis ausbrechen und in das große Finale einziehen? Und welche Herausforderungen und Gemeinheiten hat sich MontanaBlack für seine Kandidat*innen ausgedacht? Schau dir Get Away! presented by MontanaBlack exklusiv und kostenlos auf Joyn an. Viel Spaß!