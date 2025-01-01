Glücklicher Fred
1 StaffelAb 0
Fred, ein neugieriger 13-jähriger Junge aus Barcelona, entdeckt eines Tages einen außerirdischen Roboter, den er Friday nennt! Friday kann in jedes Elektrogerät verwandelt werden. Eigentlich gehört Friday Freds Nachbarin Braianna, doch bevor sie sich kennenlernen, fallen die beiden in ein spannendes Abenteuer – sie müssen sich zusammen mit Friday gegen böse Weltraum-Gangster verbünden, um die Erde zu beschützen! Zusammen sind sie ein unschlagbares Team, das immer für Überraschungen gut ist!
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
