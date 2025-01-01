Gordon Ramsays Roadtrip
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Gordon Ramsays Roadtrip
Wenn Starköche reisen, kann es schon mal heiß hergehen: Der britische 3-Sterne-Koch Gordon Ramsay ist mit seinen befreundeten Spitzenköchen Gino D'Acampo und Fred Sirieix auf der Suche nach Spezialitäten und außergewöhnlichen Köstlichkeiten aus aller Welt. Die Zuschauer erwarten viele kulinarische Abenteuer, spannende Duelle am Herd und jede Menge internationaler Humor.
Genre:Mini-Serie, Reality, Reise, Kochen, Unterhaltung
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International