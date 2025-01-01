Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
2 Staffeln
2 Staffeln
Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau
In Deutschland leben rund sechs Millionen Single-Frauen. Und jede hofft, eines Tages ihren Traumprinzen zu finden. Jetzt ist ihre große Chance. In der Dating-Dokusoap "Gräfin gesucht - Adel auf Brautschau" suchen vier adelige Herren die Frau fürs Leben. Alle vier entstammen alten Adelsgeschlechtern und führen ein Leben wie im Bilderbuch. Sie leben in einem herrschaftlichen Zuhause, haben einen interessanten Beruf und exklusive Hobbys. Rundum glücklich sind Benedikt, Constantin, Michael und Moritz dennoch nicht. Sie vermissen eine Frau an ihrer Seite ...
Genre:Reality, Dokumentation