Gray
1 StaffelAb 16
Vor 20 Jahren sah sich die ehemalige CIA-Spionin Cornelia Gray gezwungen, von der Bildfläche zu verschwinden und unter falscher Identität ein neues Leben zu beginnen. Doch ihre Tarnung hält nicht ewig: Ein Agent der geheimen CIA-Splittergruppe "Cerberus" spürt sie auf und rekrutiert sie für eine gefährliche Mission. Ihr Auftrag: Den Maulwurf in den eigenen Reihen aufzudecken, der für den Verrat hochsensibler Informationen verantwortlich ist.
Genre:Thriller
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
