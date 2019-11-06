Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1: Liebe finden

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Sabine, Jürgen und Yasmin sind über 40 - und wollen noch einmal ihr Herz verschenken. Viele Singles in ihrem Alter nutzen dafür Online-Partnerbörsen und Agenturen. Doch findet man auf diesem Weg wirklich die große Liebe? Das Trio versucht sein Glück! Auch die füllige Lisa träumt von einer Beziehung. Zusammen mit Reporterin Vanessa begibt sie sich auf die Suche nach dem passenden Partner. Rechte: Sat.1 Gold

