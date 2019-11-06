Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Große Gefühle - die SAT.1 Gold Reportage
Folge 1: Liebe finden
Sabine, Jürgen und Yasmin sind über 40 - und wollen noch einmal ihr Herz verschenken. Viele Singles in ihrem Alter nutzen dafür Online-Partnerbörsen und Agenturen. Doch findet man auf diesem Weg wirklich die große Liebe? Das Trio versucht sein Glück! Auch die füllige Lisa träumt von einer Beziehung. Zusammen mit Reporterin Vanessa begibt sie sich auf die Suche nach dem passenden Partner. Rechte: Sat.1 Gold
