Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Große Gefühle - die SAT.1 Gold Reportage
Folge 2: Hochzeiten in Deutschland
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In dieser Folge dreht sich alles ums Heiraten: Wie feiern deutsche Paare den schönsten Tag ihres Lebens - klassisch mit einer Braut ganz in Weiß oder eher ausgefallen? Und wie verläuft eine türkische Hochzeit? Wir sind hautnah dabei und begleiten das Brautpaar bei den Vorbereitungen, der Trauung und natürlich der Hochzeitsfeier. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold