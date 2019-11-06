Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Große Gefühle - die SAT.1 Gold Reportage
Folge 3: Hochzeiten fremder Kulturen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Andere Länder - andere Hochzeitsrituale: In Südkorea ist es nicht unüblich, sich bei einer Massenzeremonie das Jawort zu geben. Während eine indische Heirat sehr opulent und farbenprächtig ausfällt, haben afrikanische Stammeshochzeiten ihre ganz eigenen Bräuche. Rechte: Sat.1 Gold
