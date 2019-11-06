Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4: Eltern werden

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Wenn sich ein langersehnter Kinderwunsch erfüllt, sind die frischgebackenen Eltern überglücklich. Wir erleben den Alltag auf einer Frühchenstation hautnah und begleiten eine Auslands-Adoption. Außerdem sind wir dabei, wenn ein Kind das Licht der Welt erblickt. Rechte: Sat.1 Gold

