Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4: Eltern werden
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Wenn sich ein langersehnter Kinderwunsch erfüllt, sind die frischgebackenen Eltern überglücklich. Wir erleben den Alltag auf einer Frühchenstation hautnah und begleiten eine Auslands-Adoption. Außerdem sind wir dabei, wenn ein Kind das Licht der Welt erblickt. Rechte: Sat.1 Gold
