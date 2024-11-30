Mensch, der Bulle is 'ne FrauJetzt ohne Werbung streamen
Großstadtrevier
Folge 1: Mensch, der Bulle is 'ne Frau
50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Nach zweieinhalb Jahren Polizeiausbildung kommt für Ellen Wegener der Tag des ersten Einsatzes: Sie muss Prominente auf dem Polizeisportfest betreuen. Danach lernt Ellen ihre künftigen Kollegen auf dem Hamburger Revier 14 kennen. Die einen empfangen sie mit Wohlwollen, andere mit Skepsis. Ihr direkter Mitarbeiter ist der erfahrene, raubeinige Polizeihauptwachtmeister Richard Block. Mit ihm wird Ellen gleich am ersten Tag in einen Fall von Fischvergiftung verwickelt. Außerdem müssen sie sich mit einem Kneipenwirt Beckmann beschäftigen, den sein 'Tick' schon mehrmals nach Santa Fu gebracht hat – er liebt es nämlich, sich mit Uniformierten zu prügeln ...
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12