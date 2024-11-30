Großstadtrevier
Folge 3: Prosit Neujahr
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Am Tag nach dem gemeinsamen Silvesterabend von Block und Ellen werden beide zu dem Antiquitätenhändler van Elten zu einem Einbruch gerufen. Block glaubt jedoch an Versicherungsbetrug. Als er erfährt, dass sein Sohn Thomas eine Praktikantenstelle bei dem zwielichtigen Händler gefunden hat, wächst sein Misstrauen. Er will Thomas zwingen, die Arbeit aufzugeben und van Elten als Betrüger entlarven. Dabei verrennt er sich so sehr, dass Ellen ihn schließlich vor größeren Dummheiten bewahren muss ...
