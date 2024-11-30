Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Prosit Neujahr

ARD PlusStaffel 1Folge 3vom 30.11.2024
Prosit Neujahr

Großstadtrevier

Folge 3: Prosit Neujahr

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Am Tag nach dem gemeinsamen Silvesterabend von Block und Ellen werden beide zu dem Antiquitätenhändler van Elten zu einem Einbruch gerufen. Block glaubt jedoch an Versicherungsbetrug. Als er erfährt, dass sein Sohn Thomas eine Praktikantenstelle bei dem zwielichtigen Händler gefunden hat, wächst sein Misstrauen. Er will Thomas zwingen, die Arbeit aufzugeben und van Elten als Betrüger entlarven. Dabei verrennt er sich so sehr, dass Ellen ihn schließlich vor größeren Dummheiten bewahren muss ...

