Großstadtrevier
Folge 4: Amamos & Consorten
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Als Ellen Wegener die hübsche achtzehnjährige Helga kennenlernt, ahnt sie noch nicht, welche Folgen diese Bekanntschaft haben wird. Wenige Tage später erscheint Helga völlig verstört und geschockt auf der Wache. Ellen erfährt, dass Helga im naiven Glauben an eine Karriere als Fotomodell von windigen Typen im Sex-Geschäft vermarktet werden sollte. Kurze Zeit später stellt die Polizistin mit Entsetzen fest, dass Helga verschwunden ist. Ganz im Gegensatz zu ihrem Kollegen Block glaubt Ellen an ein Verbrechen ...
