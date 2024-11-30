Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Großstadtrevier

Der Champ

ARD PlusStaffel 1Folge 5vom 30.11.2024
Joyn Plus
Der Champ

Der ChampJetzt ohne Werbung streamen

Großstadtrevier

Folge 5: Der Champ

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Sollte der harte Faustschlag eines verhinderten Boxchamps wirklich nur ein wehrloses Kind beschützen, wie Ellen Wegener vermutet? Oder wurde eine alte Rechnung beglichen, wie Block denkt? Er kennt den &#39;Champ&#39; aus früheren Zeiten. Der ist immer ein &#39;Looser&#39; gewesen. Nun steht er am Ende seiner jämmerlichen Karriere auch noch vor dem finanziellen Ruin. Als dem Boxer ein windiger Transport angeboten wird, willigt er zunächst in das Geschäft ein. Doch nachdem er an der Grenze von dem Inhalt erfahren hat, rührt sich seine &quot;Ganovenehre&quot; ...

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 12 Staffeln und Folgen