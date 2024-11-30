Großstadtrevier
Folge 6: Fahrerflucht
50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Ellen Wegener und Richard Block werden zu einem Unfall mit Fahrerflucht gerufen, bei dem ein kleines Mädchen schwer verletzt wurde. Nach Zeugenaussage war das Auto ein VW Käfer Cabrio. Kurz darauf ein weiterer Notruf: bewaffneter Überfall auf ein Juweliergeschäft. Wieder wurde als Fluchtauto ein Käfer Cabrio identifiziert. Für das Gespann Wegener/Block beginnt nun die Suche nach dem Täter. Keine leichte Sache in einer Stadt, in der es ca. 2.000 Cabrios gibt ...
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR