Folge 1: Rote Karte für Thomas?
50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Polizeihauptwachtmeister Block ist vom neuen Freundeskreis seines Sohnes Thomas nicht begeistert. Gerade unter diesen Jugendlichen sind seiner Meinung nach die Angehörigen der Autoklau-Bande, die im Revier 14 ihr Unwesen treibt, zu suchen. Mit rigorosen Maßnahmen versucht Block deshalb, Thomas von dieser Clique fernzuhalten. Thomas träumt von einer Karriere als Profi-Fußballer. Doch Block verweigert die notwendige Unterschrift auf dem Aufnahmeantrag für den Verein, der sich für den Jungen interessiert. Als der Konflikt zwischen Vater und Sohn auf dem Höhepunkt ist, gerät Thomas auch noch in den Verdacht, an einem Autodiebstahl beteiligt gewesen zu sein ...
