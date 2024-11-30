Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 3vom 30.11.2024
Folge 3: Große Haie, kleine Fische

50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Eine scheinbar gut organisierte Bande von Autodieben und Schiebern hat es auf die Besitzer von großen Limousinen einer deutschen Nobelmarke abgesehen und wird bei ihren Diebstählen immer dreister – Tagesgespräch im 14. Revier, an dem sich alle Polizeikollegen beteiligen. Nur die Kollegin Wegener wirkt wie abwesend. Sie erhält anonyme Drohanrufe, zögert aber, es ihren Kollegen mitzuteilen. Ihr Privatleben soll geheim bleiben. Die Autodiebe, die ihren nächsten großen Coup direkt bei einem Kfz-Händler landen wollen, treffen sich regelmäßig in einer Kneipe ...

