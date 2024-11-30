Großstadtrevier
Folge 5: Robin Hood
50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Bei der Verfolgung eines Verbrechers passiert ein Unglück: Der von der Polizeibeamtin Ellen Wegener gesteuerte Streifenwagen erfasst eine Passantin, die schwer verletzt wird. Obwohl Ellen keine Schuld trifft, fühlt sie sich für das Unglück verantwortlich und ist verzweifelt. 'Die aktuelle Schaubude', ein unterhaltendes Fernsehmagazin, nimmt sich ihrer Geschichte an. Während gegen Ellen ermittelt wird und sie sich noch den Kopf zerbricht, wie sie dem Opfer helfen kann, schmieden ihr neuer Vorgesetzter, Hauptwachmeister Lüders, und ihr Kollege Block einen Plan, bei dem der Traber 'Robin Hood' eine große Rolle spielt ...
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR