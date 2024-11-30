Großstadtrevier
Folge 6: Fotos aus Ibiza
50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Hat das Hamburger Revier 14 jetzt eine Zweitstelle auf Ibiza? Nein, aber die IPA (International Police Association) hat Ellen Wegener auf die schöne Balearen-Insel eingeladen, und Block und Köhler fliegen privat hinterher. Dort allerdings werden die drei sehr schnell mit einem Hamburger Fall konfrontiert, denn in einer Boutique entdeckt Ellen das Foto eines 'alten' Bekannten. Die Gangster Rolf Kellermann und Lutz Wessel haben sich auf alleinstehende ältere Damen 'spezialisiert'. Rolf freundet sich mit den wohlhabenden Frauen an und verschafft sich so Zugang zu den luxuriösen Gegebenheiten. Im geeigneten Augenblick räumt Lutz den dortigen Tresor leer ...
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR