Großstadtrevier

Fotos aus Ibiza

ARD Plus Staffel 2 Folge 6 vom 30.11.2024
Fotos aus Ibiza

Fotos aus Ibiza

Großstadtrevier

Folge 6: Fotos aus Ibiza

50 Min. Folge vom 30.11.2024 Ab 12

Hat das Hamburger Revier 14 jetzt eine Zweitstelle auf Ibiza? Nein, aber die IPA (International Police Association) hat Ellen Wegener auf die schöne Balearen-Insel eingeladen, und Block und Köhler fliegen privat hinterher. Dort allerdings werden die drei sehr schnell mit einem Hamburger Fall konfrontiert, denn in einer Boutique entdeckt Ellen das Foto eines &#39;alten&#39; Bekannten. Die Gangster Rolf Kellermann und Lutz Wessel haben sich auf alleinstehende ältere Damen &#39;spezialisiert&#39;. Rolf freundet sich mit den wohlhabenden Frauen an und verschafft sich so Zugang zu den luxuriösen Gegebenheiten. Im geeigneten Augenblick räumt Lutz den dortigen Tresor leer ...

Großstadtrevier
Großstadtrevier

Großstadtrevier

