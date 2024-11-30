Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Großstadtrevier

Kälteeinbruch

ARD PlusStaffel 3Folge 2vom 30.11.2024
Joyn Plus
Kälteeinbruch

KälteeinbruchJetzt ohne Werbung streamen

Großstadtrevier

Folge 2: Kälteeinbruch

50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Ein Stadtstreicher, der in einem Gartenhaus lebte, wird tot bei den Schrebergärten aufgefunden. Jemand hat ihn ohnmächtig unter einem Busch liegen gelassen. Dort ist der Mann durch einen Kälteeinbruch über Nacht erfroren. Zwei Zeugen haben gesehen, dass Ellen und Block den Stadtstreicher zuvor in ihren Streifenwagen geladen hatten. Was geschah in der darauffolgenden Zeit?

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 12 Staffeln und Folgen