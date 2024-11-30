Großstadtrevier
Folge 3: Ein ganz normaler Tag
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
An einem ganz 'normalen Tag' im Großstadtrevier folgt für Ellen und Block ein Einsatz nach dem anderen: Zuerst werden sie zu einem Wohnungseinbruch gerufen. Dann stürzt vor ihren Augen Neidhardt Köhler mit dem Motorrad. Ein mysteriöses Paket löst einen Bombenalarm im Großstadtrevier aus. Zu guter Letzt wird ein Hochstapler festgenommen. Vielleicht doch ein bisschen viel für einen normalen Dienst-Tag?
