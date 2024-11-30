Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Großstadtrevier

Ein ganz normaler Tag

ARD PlusStaffel 3Folge 3vom 30.11.2024
Joyn Plus
Ein ganz normaler Tag

Ein ganz normaler TagJetzt ohne Werbung streamen

Großstadtrevier

Folge 3: Ein ganz normaler Tag

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

An einem ganz &#39;normalen Tag&#39; im Großstadtrevier folgt für Ellen und Block ein Einsatz nach dem anderen: Zuerst werden sie zu einem Wohnungseinbruch gerufen. Dann stürzt vor ihren Augen Neidhardt Köhler mit dem Motorrad. Ein mysteriöses Paket löst einen Bombenalarm im Großstadtrevier aus. Zu guter Letzt wird ein Hochstapler festgenommen. Vielleicht doch ein bisschen viel für einen normalen Dienst-Tag?

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 15 Staffeln und Folgen