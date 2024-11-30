Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Zielschuss rot

ARD PlusStaffel 3Folge 4vom 30.11.2024
Zielschuss rot

Großstadtrevier

Folge 4: Zielschuss rot

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Ellen Wegener nimmt an einem Segelkurs teil; dort freundet sie sich mit Antje Steeger an, einer sympathischen Schiffs-Stewardess. Deren Bruder hat sich finanziell übernommen und stiehlt nachts in einem Yachthafen wertvolle Bord-Elektronik. Ein Skipper, der Wache hielt, brennt ihm eine Leuchtspur-Markierung aufs Heck seines Wagens. Tags darauf steht der &#39;gebrandmarkte&#39; Wagen vor Ellens Segelschule – er gehört Antje.

