Großstadtrevier
Folge 5: Eine neue Kollegin
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Den männlichen Kollegen – allen voran natürlich Köhler – ist die Neue natürlich höchst willkommen. Neidhardt flirtet auf Teufel komm raus. Aber die Neue hat andere Sorgen: Ihr Freund, mit dem sie vor Jahren ein Nachtlokal eröffnet hat, kommt nicht allein zurecht. Er fleht sie an, wieder als Geschäftsführerin in den Laden einzusteigen. Wenn es nach ihm ginge, gäbe Barbara ihren Polizeiberuf auf. Dabei braucht die Polizei jeden, denn ein Frauenmörder macht Hamburg und Umgebung unsicher ...
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12