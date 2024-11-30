Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

ARD PlusStaffel 3Folge 5vom 30.11.2024
Folge 5: Eine neue Kollegin

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Den männlichen Kollegen – allen voran natürlich Köhler – ist die Neue natürlich höchst willkommen. Neidhardt flirtet auf Teufel komm raus. Aber die Neue hat andere Sorgen: Ihr Freund, mit dem sie vor Jahren ein Nachtlokal eröffnet hat, kommt nicht allein zurecht. Er fleht sie an, wieder als Geschäftsführerin in den Laden einzusteigen. Wenn es nach ihm ginge, gäbe Barbara ihren Polizeiberuf auf. Dabei braucht die Polizei jeden, denn ein Frauenmörder macht Hamburg und Umgebung unsicher ...

