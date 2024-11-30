Eine böse ÜberraschungJetzt ohne Werbung streamen
Großstadtrevier
Folge 6: Eine böse Überraschung
50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Block rettet einen jungen Mann, der mit seinem Boot auf der Elbe gekentert ist. In der Aufregung lässt Ellen den Streifenwagen unverschlossen. Kurz darauf erleben Block und Ellen eine böse Überraschung: Ihr Streifenwagen Peter 14/2 ist verschwunden. Trotz Großfahndung werden mit Hilfe des gestohlenen Dienstfahrzeugs in den darauf folgenden Tagen von falschen Polizisten mehrere Banküberfälle begangen ...
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12