ARD PlusStaffel 3Folge 6vom 30.11.2024
Block rettet einen jungen Mann, der mit seinem Boot auf der Elbe gekentert ist. In der Aufregung lässt Ellen den Streifenwagen unverschlossen. Kurz darauf erleben Block und Ellen eine böse Überraschung: Ihr Streifenwagen Peter 14/2 ist verschwunden. Trotz Großfahndung werden mit Hilfe des gestohlenen Dienstfahrzeugs in den darauf folgenden Tagen von falschen Polizisten mehrere Banküberfälle begangen ...

