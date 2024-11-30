Großstadtrevier
Folge 8: Geiselnahme
50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Ein Mann nimmt frühmorgens in einem Stundenhotel eine junge Prostituierte als Geisel. Ellen und Block werden zu dem Hotel gerufen. Angeblich gibt es dort 'Streitigkeiten'. Erst im Hotel erfahren sie, dass es um mehr geht. Der Geiselnehmer schleppt seine Geisel durch das morgendliche Hamburg und verschwindet in einem Wohnhaus. Ellen gelingt es, durch die verschlossene Tür ein Gespräch mit ihm zu beginnen. Beruhigen, Zeit gewinnen heißt die Parole. Block nutzt dagegen die Gelegenheit, wie man sie nur einmal im Laufe einer derartigen Aktion hat, um in die Wohnung zu gelangen, in der der Geiselnehmer seine Opfer festhält ...
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR