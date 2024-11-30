Großstadtrevier
Folge 1: Katzenjani
51 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Ellen und Block beobachten einen Zwölfjährigen bei Manipulationen an einem Zigarettenautomaten. Sie bringen den Jungen, der auf den Namen "Katzenjani" hört, nach Hause. Da sie jedoch nicht wissen, dass die Eltern geschieden sind, bringen sie ihn zum falschen Elternteil: anstatt zur Mutter, wohin er laut Gerichtsbeschluss gehört, liefern sie ihn beim Vater ab. Damit nimmt das Unheil seinen Lauf, denn die Großmutter von "Katzenjani" ist davon überzeugt, er werde das Kind in kriminelle Aktivitäten verwickeln ...
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12