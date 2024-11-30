Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Der verlorene Sohn

Staffel 4Folge 2vom 30.11.2024
Der verlorene Sohn

Großstadtrevier

Folge 2: Der verlorene Sohn

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Auf dem Gelände einer alten Fabrik fahren Jugendliche lebensgefährliche Crashcar-Rennen mit gestohlenen Autos. Mit dabei ist &quot;Turbo&quot;, ein Profi-Fahrer mit speziell präpariertem Wagen. Ausgerechnet gegen ihn will ein ausgesprochener Verlierer-Typ antreten, der zudem nicht mal ein eigenes Auto besitzt. Sein Name: Maximilian Steiner, der Sohn Dietmar Steiners, des gutmütigen Polizisten vom 14. Revier! Wegen der Rennwette gegen Turbo, stiehlt Max ein Auto und bringt es in ein altes, leer stehendes Fabrikgebäude, um es mit Hilfe seines Freundes Thorsten für das Rennen zu präparieren ...

