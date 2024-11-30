Großstadtrevier
Folge 2: Der verlorene Sohn
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Auf dem Gelände einer alten Fabrik fahren Jugendliche lebensgefährliche Crashcar-Rennen mit gestohlenen Autos. Mit dabei ist "Turbo", ein Profi-Fahrer mit speziell präpariertem Wagen. Ausgerechnet gegen ihn will ein ausgesprochener Verlierer-Typ antreten, der zudem nicht mal ein eigenes Auto besitzt. Sein Name: Maximilian Steiner, der Sohn Dietmar Steiners, des gutmütigen Polizisten vom 14. Revier! Wegen der Rennwette gegen Turbo, stiehlt Max ein Auto und bringt es in ein altes, leer stehendes Fabrikgebäude, um es mit Hilfe seines Freundes Thorsten für das Rennen zu präparieren ...
