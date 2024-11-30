Großstadtrevier
Folge 3: Sunny Boy
Richard Block und Kollege Lothar Krüger wollen Ellen zum Geburtstag einen Singvogel schenken und erfahren bei der Gelegenheit, dass nahezu sämtliche heimischen Vogelarten unter Naturschutz stehen. Ellen lernt unterdessen beim Kauf eines gebrauchten Cabriolets den sympathischen Marineoffizier Daniel Overbeck kennen und wird von ihm zur Hochzeit seiner Schwester eingeladen, die einem Cabrio-Club angehört. Im Dienst müssen sich Ellen und Block zunächst mit einem Mann befassen, der in einem Park Elstern schießt. Und bei einem Transport, den der Cabrio-Club für einen Sponsor durchführt, verhilft Ellen das frisch erworbene Wissen über Artenschutz zu der Erkenntnis, dass mit der transportierten Ware etwas nicht in Ordnung ist ...
Alle Staffeln im Überblick