Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Großstadtrevier

Sunny Boy

ARD PlusStaffel 4Folge 3vom 30.11.2024
Joyn Plus
Sunny Boy

Sunny BoyJetzt ohne Werbung streamen

Großstadtrevier

Folge 3: Sunny Boy

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Richard Block und Kollege Lothar Krüger wollen Ellen zum Geburtstag einen Singvogel schenken und erfahren bei der Gelegenheit, dass nahezu sämtliche heimischen Vogelarten unter Naturschutz stehen. Ellen lernt unterdessen beim Kauf eines gebrauchten Cabriolets den sympathischen Marineoffizier Daniel Overbeck kennen und wird von ihm zur Hochzeit seiner Schwester eingeladen, die einem Cabrio-Club angehört. Im Dienst müssen sich Ellen und Block zunächst mit einem Mann befassen, der in einem Park Elstern schießt. Und bei einem Transport, den der Cabrio-Club für einen Sponsor durchführt, verhilft Ellen das frisch erworbene Wissen über Artenschutz zu der Erkenntnis, dass mit der transportierten Ware etwas nicht in Ordnung ist ...

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 12 Staffeln und Folgen