Großstadtrevier
Folge 5: Sonntagsfrühstück
50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Bei einem sonntagmorgendlichen Kontrollgang über den Hamburger Fischmarkt entdecken Ellen und Block einen Stand mit ausgesprochen billigen Textilwaren. Könnte es sich dabei wohlmöglich um Diebesgut handeln? Noch ehe der an der Sache besonders interessierte Block seinem Verdacht nachgehen kann, wird Peter 14/2 zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gerufen. Ein blauer Lieferwagen hat offensichtlich den Wagen eines polnischen Touristen gerammt und ist anschließend weitergefahren. Kollege Neithard Köhler findet unterdessen eine Wagenladung gestohlener Computer in einem Elbfleet der Speicherstadt schwimmend ...
