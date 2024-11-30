Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 5vom 30.11.2024
Sonntagsfrühstück

Folge 5: Sonntagsfrühstück

50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Bei einem sonntagmorgendlichen Kontrollgang über den Hamburger Fischmarkt entdecken Ellen und Block einen Stand mit ausgesprochen billigen Textilwaren. Könnte es sich dabei wohlmöglich um Diebesgut handeln? Noch ehe der an der Sache besonders interessierte Block seinem Verdacht nachgehen kann, wird Peter 14/2 zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gerufen. Ein blauer Lieferwagen hat offensichtlich den Wagen eines polnischen Touristen gerammt und ist anschließend weitergefahren. Kollege Neithard Köhler findet unterdessen eine Wagenladung gestohlener Computer in einem Elbfleet der Speicherstadt schwimmend ...

