Großstadtrevier
Folge 6: Lügenbarone
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Ellen Wegener und Richard BIock sind als Zeugen vor Gericht geladen. Der Fall, der verhandelt werden soll, liegt fast ein Jahr zurück: Ellen und Block hatten seinerzeit ein Pärchen festgenommen, das im Begriff war, ein Juweliergeschäft zu berauben. Vor Gericht erwarten sie einige Unannehmlichkeiten: Der Anwalt der beiden Angeklagten erweist sich als gerissener Winkeladvokat ...
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
