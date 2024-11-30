Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Großstadtrevier

Treffpunkt Kino

ARD PlusStaffel 5Folge 3vom 30.11.2024
Joyn Plus
Treffpunkt Kino

Treffpunkt KinoJetzt ohne Werbung streamen

Großstadtrevier

Folge 3: Treffpunkt Kino

50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Auf dem Revier erscheint der sympathische Kleinganove Harry, den Block vor einiger Zeit geschnappt und hinter Gitter gebracht hat. Nun ist dieser vorzeitig auf Bewährung entlassen und muss sich regelmäßig auf dem Revier melden. Block empfindet Sympathie für den jungen Mann und verhilft ihm durch seine Beziehungen zu einer Anstellung im &quot;Panoptikum&quot;. Als wenige Tage darauf Harrys Freundin tot im Panoptikum aufgefunden wird und das wertvolle Gästebuch entwendet ist, fällt der Verdacht sofort auf den ehemals Straffälligen ...

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 12 Staffeln und Folgen