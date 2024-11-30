Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier
ARD PlusStaffel 5Folge 5vom 30.11.2024
Folge 5: Altes Eisen

50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Im Hamburger Hafen werden mit Hilfe gefälschter Ladepapiere Container mit Computerware gestohlen. Eine Spur führt zunächst ins Leere. Währenddessen treffen im Großstadtrevier zwei „einsame Herzen“ aufeinander: der pensionierte Polizist Hans Menzel und der zwölfjährige Computerfreak Ralf, der als Schlüsselkind wenig mit seiner Zeit anzufangen weiß. Als die Schrottplatzbesitzerin Elfriede Knopp im Revier auftaucht, weil sie ihren abgeschleppten Wagen sucht, bietet Menzel ihr seine Hilfe an. Zusammen mit Ralf fährt er die Dame zu ihrem Auto. Dankbar lädt Frau Knopp die beiden Helfer zum Kaffee auf den Schrottplatz ein. Als Menzel und Ralf den Platz verlassen wollen, finden sie einen nagelneuen Computer und identifizieren ihn als eines der Super-Modelle, die noch nicht auf dem Markt sind ...

