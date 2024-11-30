Lauter ehrenwerte LeuteJetzt ohne Werbung streamen
Großstadtrevier
Folge 6: Lauter ehrenwerte Leute
50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Bei einem schweren Unfall in der Nacht ist ein Junge tödlich verletzt worden. Der Fahrer ist flüchtig. Ellen und Block bekommen den Hinweis auf einen Dr. Carlson, können ihm jedoch zunächst nichts nachweisen. Viele verschiedene Spuren führen sie in die Irre. Alles scheint aussichtslos, als ihnen doch noch eine Idee kommt: Über die Taxizentrale kann ein Fahrer ausfindig gemacht werden, der in der fraglichen Nacht einen Mann befördert hat, auf den die Personenbeschreibung von Dr. Carlson passt ...
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12