Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Großstadtrevier

Menschlich, allzu menschlich

ARD PlusStaffel 5Folge 7vom 30.11.2024
Joyn Plus
Menschlich, allzu menschlich

Menschlich, allzu menschlichJetzt ohne Werbung streamen

Großstadtrevier

Folge 7: Menschlich, allzu menschlich

50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Revierleiter Rolf Bogner ist in Nöten. Ein Ermittler, dessen Aufgabe die Überführung von dienstlichen Verfehlungen durch Polizeibeamte ist, erscheint auf der Wache. Block fragt sich, was Bogner für eine &quot;Dienstverfehlung&quot; begangen haben könnte. Da Bogner schweigt, stellt Block auf eigene Faust Nachforschungen an. Dies bekommt Bogner wiederum in den falschen Hals. Er befürchtet, dass Block sich ebenfalls gegen ihn verschworen hat ...

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 12 Staffeln und Folgen