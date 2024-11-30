Menschlich, allzu menschlichJetzt ohne Werbung streamen
Großstadtrevier
Folge 7: Menschlich, allzu menschlich
50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Revierleiter Rolf Bogner ist in Nöten. Ein Ermittler, dessen Aufgabe die Überführung von dienstlichen Verfehlungen durch Polizeibeamte ist, erscheint auf der Wache. Block fragt sich, was Bogner für eine "Dienstverfehlung" begangen haben könnte. Da Bogner schweigt, stellt Block auf eigene Faust Nachforschungen an. Dies bekommt Bogner wiederum in den falschen Hals. Er befürchtet, dass Block sich ebenfalls gegen ihn verschworen hat ...
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR