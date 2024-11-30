Großstadtrevier
Folge 8: Fährmann hol rüver
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Richard Block hat dienstfrei. Auf der Insel Neuwerk lernt er Axel und Ralf kennen. Weder ahnt Block, dass die zwei gesuchte "Bilderdiebe" sind, noch wissen Axel und Ralf von Blocks Beruf. Ellen und Neidhardt Köhler werden zu einem Einsatz nach Cuxhaven gerufen. Sie nutzen die Gelegenheit, um Block auf Neuwerk zu überraschen. Mehr überrascht als Block sind jedoch Axel und Ralf beim Anblick der Polizei. Sie verlieren die Nerven, verletzen Köhler durch einen Streifschuss und fliehen. Block begibt sich auf eine lebensgefährliche Verfolgungsjagd, da die Flut sich bereits ankündigt ...
