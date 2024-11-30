Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Großstadtrevier

Fährmann hol rüver

ARD PlusStaffel 5Folge 8vom 30.11.2024
Joyn Plus
Fährmann hol rüver

Fährmann hol rüverJetzt ohne Werbung streamen

Großstadtrevier

Folge 8: Fährmann hol rüver

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Richard Block hat dienstfrei. Auf der Insel Neuwerk lernt er Axel und Ralf kennen. Weder ahnt Block, dass die zwei gesuchte &quot;Bilderdiebe&quot; sind, noch wissen Axel und Ralf von Blocks Beruf. Ellen und Neidhardt Köhler werden zu einem Einsatz nach Cuxhaven gerufen. Sie nutzen die Gelegenheit, um Block auf Neuwerk zu überraschen. Mehr überrascht als Block sind jedoch Axel und Ralf beim Anblick der Polizei. Sie verlieren die Nerven, verletzen Köhler durch einen Streifschuss und fliehen. Block begibt sich auf eine lebensgefährliche Verfolgungsjagd, da die Flut sich bereits ankündigt ...

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 15 Staffeln und Folgen