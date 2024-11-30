Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Mitgegangen, mitgefangen

ARD PlusStaffel 6Folge 11vom 30.11.2024
Mitgegangen, mitgefangen

Großstadtrevier

Folge 11: Mitgegangen, mitgefangen

50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Dirk Matthies hat eine Frau, die von ihrem Mann misshandelt wird, zusammen mit ihrem Sohn Sascha vorübergehend in seiner neuen Wohnung einquartiert. Gleich am ersten Tag in der neuen Umgebung lernt Sascha auf dem Weg zur Schule einen gleichaltrigen Jungen kennen. Eher ungewollt bringt der neue Freund Sascha in ernste Schwierigkeiten. Dirk und Ellen müssen etwas unternehmen, um zu verhindern, dass Sascha unter die Räder kommt, zumal Dirk daran nicht ganz unschuldig wäre ...

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

