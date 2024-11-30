Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier
Staffel 6Folge 12vom 30.11.2024
50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Dirk ist auf Wohnungssuche. Dabei wird er das Opfer eines raffinierten, skrupellosen Maklers, der seine Kunden betrügt, indem er mehreren Interessenten dieselbe Wohnung vermietet. Kurze Zeit darauf lernen Ellen und Dirk einen komischen Kauz kennen: Der Mann lebt in einer Erdhöhle am Elbufer. Zufällig ist auch er eines der Opfer des betrügerischen Maklers, und er hat sich vorgenommen, es dem Gauner heimzuzahlen. Ellen und Dirk müssen auf den seltsamen, aber sympathischen &quot;Flusspiraten&quot; aufpassen ...

