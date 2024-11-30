Großstadtrevier
Folge 4: Die lieben Alten
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Ellen erfährt, dass ihre Tante Edith, die in einem noblen Hamburger Altenstift wohnt, finanzielle Probleme hat. Im Dienst haben sie und ihr Partner Dirk Matthies es mit einer Betrügerin zu tun, die mitleidigen älteren Damen Patenschaften für reizende Waisenkinder aus der Dritten Welt aufschwatzt. Sollte auch Tante Edith ein Opfer dieser Betrügereien geworden sein?
