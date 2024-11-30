Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Großstadtrevier

Die lieben Alten

ARD PlusStaffel 6Folge 4vom 30.11.2024
Joyn Plus
Die lieben Alten

Die lieben AltenJetzt ohne Werbung streamen

Großstadtrevier

Folge 4: Die lieben Alten

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Ellen erfährt, dass ihre Tante Edith, die in einem noblen Hamburger Altenstift wohnt, finanzielle Probleme hat. Im Dienst haben sie und ihr Partner Dirk Matthies es mit einer Betrügerin zu tun, die mitleidigen älteren Damen Patenschaften für reizende Waisenkinder aus der Dritten Welt aufschwatzt. Sollte auch Tante Edith ein Opfer dieser Betrügereien geworden sein?

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 12 Staffeln und Folgen