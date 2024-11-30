Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 6Folge 5vom 30.11.2024
Folge 5: Auf Gift gebaut

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Das Reihenhaus, in dem das alte Ehepaar Reiter lebt, ist buchstäblich &quot;auf Gift gebaut&quot;. Vor mehr als dreißig Jahren diente das Grundstück als Giftmüll-Deponie. Wie die übrigen Anwohner müssen auch die Reiters ihr Haus verlassen. Ihr Enkel Jochen sieht in dem Bauunternehmer, der die Siedlung auf dem verseuchten Gelände errichtet hat, den Schuldigen an dem Schicksalsschlag. Er greift zum Kleinkalibergewehr, um dem Mann einen Denkzettel zu verpassen ...

