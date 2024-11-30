Großstadtrevier
Folge 5: Auf Gift gebaut
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Das Reihenhaus, in dem das alte Ehepaar Reiter lebt, ist buchstäblich "auf Gift gebaut". Vor mehr als dreißig Jahren diente das Grundstück als Giftmüll-Deponie. Wie die übrigen Anwohner müssen auch die Reiters ihr Haus verlassen. Ihr Enkel Jochen sieht in dem Bauunternehmer, der die Siedlung auf dem verseuchten Gelände errichtet hat, den Schuldigen an dem Schicksalsschlag. Er greift zum Kleinkalibergewehr, um dem Mann einen Denkzettel zu verpassen ...
