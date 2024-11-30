Kur- und andere SchattenJetzt ohne Werbung streamen
Großstadtrevier
Folge 8: Kur- und andere Schatten
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Ellen fährt zusammen mit einer Kollegin von einem anderen Revier zur Kur in ein Erholungsheim für Polizei- und Postbeamte. Ein sportlicher junger Mann, der sich als Postbote ausgibt, interessiert sich ziemlich heftig für sie. Ihre Freundin verliebt sich ihrerseits in einen jungen Mann, der einen schwunghaften Parfümhandel zu sensationell niedrigen Preisen betreibt. Schnell regt sich bei Ellen der Verdacht, dass es sich um gestohlene Ware handelt. Außerdem stellt sich heraus, dass Ellens "Kurschatten" nicht bei der Post arbeitet. Da ist es mit der Ruhe bei der Kur natürlich vorbei ...
