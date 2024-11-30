Großstadtrevier
Folge 9: Lebensretter
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Jens Pallmann ist aus dem Kinderheim ausgerissen. Er will seine Mutter besuchen, aber sie öffnet die Tür nicht. In einem Schnellimbiss trifft Jens einen alten Mann, der von Beruf "Mitternachtsschlosser", d.h. Einbrecher, ist. Der Alte kümmert sich um den Jungen, vor allem, nachdem sich herausgestellt hat, dass Frau Pallmann einen Selbstmordversuch gemacht hat. Der Alte selbst hat Probleme mit zwei Schlägern, die gestohlenen Schmuck von ihm zurückhaben wollen ...
