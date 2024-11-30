Großstadtrevier
Folge 1: Der Besuch
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Dass die Polizei einen hoffnungslosen Kampf gegen das organisierte Verbrechen führt, ist mittlerweile altbekannt. Neu ist hingegen die Methode, die von Ellen Wegener gegen einen Großdealer und Organisator verbotenen Glücksspiels im St. Pauli-Milieu angewendet wird. Sie verfolgt ihn nämlich unerbittlich wegen geringfügigster Verstöße. Dabei schöpft sie die Möglichkeiten des Hamburger Wegegesetzes ebenso aus wie die der Bauverordnung – Hauptsache, viele kleine Nadelstiche bringen ihn so in Rage, dass er irgendwann die Nerven verliert ...
