ARD PlusStaffel 7Folge 10vom 30.11.2024
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Ellen Wegener hat vor Jahren in einem Ferienclub am Schwarzen Meer einen jungen Türken kennengelernt, der in dem Club angestellt war. Nun steht der junge Mann, Güven, plötzlich vor ihrer Wohnungstür. Er hat Ellen in all den Jahren nicht vergessen, hat ihretwegen Deutsch gelernt und bringt ihr ein teures Schmuckstück mit. Ellen weigert sich, das Geschenk anzunehmen. Daraufhin verlässt Güven beleidigt die Wohnung ...

