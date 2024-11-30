Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 7Folge 12vom 30.11.2024
Folge 12: Ellens Baby

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Am helllichten Tag wird in einer belebten Einkaufsstraße eine junge Frau gekidnappt. Ellen und Dirk müssen nicht nur die Identität der Frau herausfinden, sondern sich auch um das Kind kümmern, das die Entführte zurückließ. Während die Beamten des Großstadtreviers das Baby umsorgen, findet Ellen eine erste Spur. Sie führt zu einem nie ganz aufgeklärten Raubüberfall und zu einer unauffindbaren Millionenbeute ...

ARD Plus
