Großstadtrevier

Frühlingsgefühle

ARD PlusStaffel 7Folge 2vom 30.11.2024
Folge 2: Frühlingsgefühle

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Allerorts beherrschen Frühlingsgefühle das Leben. Ellen und Dirk treffen wiederholt auf die Punkerin Conny, die von dem jungen Banker Hans an Straftaten gehindert wird – aus Liebe natürlich. Conny jedoch liebt den &#39;verkannten Maler&#39; Mario. Um dessen Spielschulden einzutreiben, halten Gangster Conny fest und verlangen von Hans eine &quot;Ablösesumme&quot;. Aber mit ein wenig Inspiration gelingt es Ellen und Dirk, für ein frühlingshaftes Happy-End zu sorgen ...

