Großstadtrevier
Folge 2: Frühlingsgefühle
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Allerorts beherrschen Frühlingsgefühle das Leben. Ellen und Dirk treffen wiederholt auf die Punkerin Conny, die von dem jungen Banker Hans an Straftaten gehindert wird – aus Liebe natürlich. Conny jedoch liebt den 'verkannten Maler' Mario. Um dessen Spielschulden einzutreiben, halten Gangster Conny fest und verlangen von Hans eine "Ablösesumme". Aber mit ein wenig Inspiration gelingt es Ellen und Dirk, für ein frühlingshaftes Happy-End zu sorgen ...
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR