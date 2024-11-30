Großstadtrevier
Folge 5: Das Radrennen
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Dirk Matthies ist mit Hilfe des Jungen Janni hinter einer Bande von Opel-Dieben her. Die Gruppe überfällt außerdem eine Apotheke und stiehlt Doping-Mittel. Dirk, der zusammen mit Ellen zuerst am Tatort ist, ahnt nichts von diesem Zusammenhang. Unverhofft entdeckt Dirk auch sein Herz für den Radsport – in Gestalt der attraktiven Radrennfahrerin Ines Fahrenkamp. Ines stürzt jedoch bei einem Radrennen bewusstlos vom Sattel. Man vermutet einen Doping-Skandal. Die Opel-Bande nutzt diese Chance, um Dirk auszuschalten. Sie deponiert gestohlene Doping-Mittel in seiner Wohnung und alarmiert die Kripo ...
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12