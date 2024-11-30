Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Großstadtrevier

Das Radrennen

ARD PlusStaffel 7Folge 5vom 30.11.2024
Joyn Plus
Das Radrennen

Das RadrennenJetzt ohne Werbung streamen

Großstadtrevier

Folge 5: Das Radrennen

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Dirk Matthies ist mit Hilfe des Jungen Janni hinter einer Bande von Opel-Dieben her. Die Gruppe überfällt außerdem eine Apotheke und stiehlt Doping-Mittel. Dirk, der zusammen mit Ellen zuerst am Tatort ist, ahnt nichts von diesem Zusammenhang. Unverhofft entdeckt Dirk auch sein Herz für den Radsport – in Gestalt der attraktiven Radrennfahrerin Ines Fahrenkamp. Ines stürzt jedoch bei einem Radrennen bewusstlos vom Sattel. Man vermutet einen Doping-Skandal. Die Opel-Bande nutzt diese Chance, um Dirk auszuschalten. Sie deponiert gestohlene Doping-Mittel in seiner Wohnung und alarmiert die Kripo ...

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 17 Staffeln und Folgen