Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Großstadtrevier

Pferdediebe

ARD PlusStaffel 7Folge 6vom 30.11.2024
Joyn Plus
Pferdediebe

PferdediebeJetzt ohne Werbung streamen

Großstadtrevier

Folge 6: Pferdediebe

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Ein Vatertag füllt nicht nur die Kassen der Gastwirte, sondern meistens auch die Wachräume der Polizei. Zahlreiche kuriose Gestalten beschäftigen mit ihren seltsamen Anliegen auch die Mitarbeiter im Großstadtrevier. Ellen Wegener und ihre Kollegen haben alle Hände voll zu tun, um sich bei dem Trubel um ihre eigentlichen Fälle zu kümmern. Eine Erpressung, bei der es um ein edles Rennpferd und 10.000 DM geht, hält Ellen und ihren Partner Dirk in Atem. Um die Täter überführen zu können, müssen die beiden in zivile Kleidung schlüpfen und ein Liebespaar spielen, was ihnen zu gefallen scheint ...

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 15 Staffeln und Folgen