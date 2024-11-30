Großstadtrevier
Folge 6: Pferdediebe
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Ein Vatertag füllt nicht nur die Kassen der Gastwirte, sondern meistens auch die Wachräume der Polizei. Zahlreiche kuriose Gestalten beschäftigen mit ihren seltsamen Anliegen auch die Mitarbeiter im Großstadtrevier. Ellen Wegener und ihre Kollegen haben alle Hände voll zu tun, um sich bei dem Trubel um ihre eigentlichen Fälle zu kümmern. Eine Erpressung, bei der es um ein edles Rennpferd und 10.000 DM geht, hält Ellen und ihren Partner Dirk in Atem. Um die Täter überführen zu können, müssen die beiden in zivile Kleidung schlüpfen und ein Liebespaar spielen, was ihnen zu gefallen scheint ...
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12