Großstadtrevier
Folge 7: Zapfenstreich
50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Zwei jungen Offiziersanwärtern wird in der Kaserne wegen häufiger Verspätungen der Wochenendurlaub gestrichen. Das hat fatale Folgen: Einer der beiden bessert nämlich seinen Wehrsold regelmäßig als Musiker auf. Der andere ist mit einem hübschen Mädchen verabredet. Folglich 'müssen' die beiden heimlich über die Mauer klettern, um ihren Verpflichtungen in der Diskothek "Memphis" nachkommen zu können. In der Disco geraten die beiden in die Fänge eines Gangsterduos, das ihnen eine Falle stellt und sie erpresst. Sie sollen sich für einen fingierten Kasernenüberfall hergeben, bei dem ihnen eine Maschinenpistole 'gestohlen' werden soll ...
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12