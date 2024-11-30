Großstadtrevier
Folge 8: Bodo
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Im Großstadtrevier ist es ruhig. So ruhig, dass Rolf Bogner sich Gedanken über einen verfrühten Postwagen machen kann. Dirk hat die Zeit, endlich mal seinen Schreibtisch aufzuräumen und Ellen hat sich dienstfrei genommen, um Überstunden abzubummeln ... Als Ellen die Wache jedoch verlassen will, sitzt draußen ein Mann in Ketten. Es ist der Einbrecher Hildebrandt. Er hat sich vor dem Revier angekettet, weil er für drei Jahre ins Gefängnis muss. Nun weiß er nicht, wohin während dieser Zeit mit seinem treuen Schäferhund Bodo. Es kommt, wie es kommen muss: Ehe sie sich's versieht, ist Ellen 'auf den Hund gekommen' ...
