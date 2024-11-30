Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 7Folge 9vom 30.11.2024
50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Eigentlich sollte am Tag vor Weihnachten auf einem Polizeirevier ganz normaler Dienstbetrieb herrschen. Aber auf dem 14. Revier ist das natürlich nicht so: Auf der Wache herrscht reger Andrang von Besuchern und Dietmar Steiner möchte den Wachraum in diesem Jahr nicht mit dem üblichen Plastikbäumchen, sondern mit einem echten Tannenbaum schmücken. Dabei hat er wohl leider das richtige Augenmaß verloren ...

ARD Plus
