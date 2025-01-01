Guardian of the Spirit
Folge 1: Die Leibwächterin
25 Min.Ab 12
Obwohl Chagum noch ein Kind ist, wird ihm bereits nach dem Leben getrachtet. Sein eigener Vater - der Kaiser des Reiches - will den Tod des 11-Jährigen. Als Speerträgerin Balsa zufällig Zeugin des Attentats auf den jungen Prinzen wird, rettet sie ihm das Leben. Daraufhin erhält sie von dessen Mutter den Auftrag, Chagum zu beschützen und ihn in Sicherheit zu bringen.
Alle Staffeln im Überblick
Guardian of the Spirit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LEONINE Licensing AG