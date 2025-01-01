Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Guardian of the Spirit

Die Leibwächterin

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Die Leibwächterin

Die LeibwächterinJetzt ohne Werbung streamen

Guardian of the Spirit

Folge 1: Die Leibwächterin

25 Min.Ab 12

Obwohl Chagum noch ein Kind ist, wird ihm bereits nach dem Leben getrachtet. Sein eigener Vater - der Kaiser des Reiches - will den Tod des 11-Jährigen. Als Speerträgerin Balsa zufällig Zeugin des Attentats auf den jungen Prinzen wird, rettet sie ihm das Leben. Daraufhin erhält sie von dessen Mutter den Auftrag, Chagum zu beschützen und ihn in Sicherheit zu bringen.

Alle Staffeln im Überblick

Guardian of the Spirit
ProSieben FUN
Guardian of the Spirit

Guardian of the Spirit

Alle 1 Staffeln und Folgen